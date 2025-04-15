"القومي للمرأة" يوقّع بروتوكول تعاون مشترك مع "الشباب والرياضة"

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية، وتوسيع نطاق البرامج والأنشطة الموجّهة لها داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية بجميع محافظات الجمهورية.

مبادرات مهمة تستهدف الفتيات والسيدات

وخلال كلمتها، عبرت المستشارة أمل عمار رئيسة رئيسة المجلس عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على التعاون المثمر والبنّاء بين الجانبين خلال الفترة الماضية في العديد من المبادرات الهامة التي تستهدف الفتيات والسيدات.

تمكين المرأة وتعزيز دورها في جميع المجالات

وثمنت رئيسة المجلس القومي للمرأة هذا التعاون والذى يُعد نموذجًا يحتذى به للشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في جميع المجالات مشددة على اعتزاز المجلس بهذا التعاون، وتجديد التزامه الكامل بمواصلة العمل المشترك مع الوزارة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة فى دعم وتمكين المرأة المصرية

وأوضحت رئيسة المجلس أن البروتوكول الجديد يسعى إلى تعميق وتعزيز أوجه التعاون لاسيما في مجال تنمية الفتاة والمرأة وتمكينها للنهوض بدورها من خلال تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة لها فى مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية

واشارت ان البروتوكول يتضمن التعاون المشترك فى دراسة قضايا المرأة والفتاة والتحديات التي تواجههن ووضع والسياسات والبرامج والحلول اللازمة لمواجهتها، وذلك الى جانب تطوير جودة الخدمات والأنشطة المقدمة لهن فضلا عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ فى مجالات التمكين السياسي والاقتصادى والاجتماعي وتوفير الحماية.

مبادرات واستراتيجيات داعمة لحماية المرأة وتمكينها

وأكدت أن البروتوكول يهدف إلى اطلاق مبادرات واستراتيجيات داعمة لحماية المرأة وتمكينها بما يعزز من استقرار الأسرة المصرية ويسهم فى بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرار كما يتضمن تنفيذ برامج تدريبية حول مفاهيم المساواة بين الجنسين، تكافؤ الفرص، آليات إعداد البرامج والمشروعات وصياغة الخطط ومتابعة مؤشرات التمكين وفقا لبرنامج عمل الحكومة ورؤية مصر ٢٠٣٠

كما سيتم العمل على تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارة والجهات التابعة لها على المستويين المركزي والمحلي، لدعم جهود تمكين المرأة وتحقيق مبدأ المساواة، ومواءمة تلك الجهود مع معايير التميز الحكومي فى المجال.

وفي ختام كلمتها، عبرت المستشارة أمل عمار عن اعتزاز المجلس القومي للمرأة الدائم بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، إيمانًا بأهمية استمرار هذا التعاون المثمر الذي يسهم في بناء أجيال جديدة من النساء القادرات على المشاركة الفاعلة في صنع مستقبل مصر وتحقيق رؤيتها الطموحة

دعم المرأة المصرية وتمكينها في مختلف القطاعات

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البروتوكول يُجسد رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية في دعم المرأة المصرية وتمكينها في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية تمكين الفتيات، من خلال تطوير وحدات تكافؤ الفرص، وإطلاق البرامج النوعية، وبناء قدرات الكوادر النسائية الشابة في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة ان تمكين المرأة يمثل أحد سياسات الدولة والتى تهدف الى تمكين المرأة على المستوى الدولى فى تحسين صورتها فى الخارج مز خلال رفع اسم مصر عاليا وخفاقا من بطلاتنا الأوليمبيات مؤكدًا ان استمرار العمل مع المجلس القومى المرأة يعد استمرارا لمزيد من تحقيق النجاحات

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمبادرة "ربحانة " والتى اطلقت تحت رعاية انتصار السيسى وتهدف الى تمكين المرأة والفتاة

واختتم وزير الشباب والرياضة بتأكيده على ثقته بالمرأة المصرية حيث ان ٦٠% من قيادات الوزارة من السيدات المتميزات وهو ما يعكس ثقة الوزارة فى تلك القيادات.