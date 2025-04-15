برلمانية تطالب الحكومة بتحريك أساسي المعلمين المتجمد منذ 2014

تقدمت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير المالية، بشأن عدم تحريك أساسى المعلمين المتجمد منذ عام 2014 والذين مازالو عليه حتى اليوم.

تحريك الأساسي لعام 2025

وقالت " نانسى نعيم " فى طلب الإحاطة: بالرغم مما شهدته هذه الفترة من تضاعف الأجور وزيادة الأسعار مازال أساسى رواتب المعلمين متجمدة منذ عام 2014 علما بأن بعض المعلمين قد قامو برفع دعاوى قضائية لتحريك الأساسى وتم حصولهم على جزء من مستحقاتهم المالية، مطالبة بتحريك الأساسى لعام 2025 وتعويض المعلمين الذين لم يحصلوا على الزيادة خلال الفترة الماضية أسوة بزملائهم الذين تم صرف لهم مستحقاتهم المالية.

تطوير منظومة التعليم

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة العمل على تحسين رواتب المعلمين لتوفير حياة كريمة لهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع مؤكدة على أهمية العنصر البشرى فى تطوير منظومة التعليم.