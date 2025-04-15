شواطئ مجانية.. استعدادات رأس البر لـ شم النسيم في دمياط

أجرت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط ، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تجهيز الشواطئ بمدينة رأس البر، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاستقبال أعياد الربيع وموسم صيف ٢٠٢٥ واستقبال المصطافين، وتوفير شواطئ مجانية للمواطنين من داخل وخارج المحافظة وكذلك متابعة أعمال الصيانة التى تنفذها الوحدة المحلية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

شواطئ مجانية في شم النسيم في دمياط

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والأستاذ على البيومي نائب رئيس الوحدة المحلية والأستاذ محمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث

وأكدت "نائب المحافظ" خلال جولتها أن الشواطئ ستكون جاهزة لاستقبال الزوار قبل بداية فصل الصيف وأعياد الربيع، مشددة على أهمية الالتزام بالنظافة والحفاظ على البيئة، ودعت المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحفاظ على الشواطئ والمرافق العامة، والتعاون في جهود التنظيف والتجميل، وأوضحت أن الشواطئ المجانية متاحة لجميع المواطنين، سواء من أبناء دمياط أو من المصيفين والزوار من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن رأس البر تُعد من أهم المقاصد السياحية في مصر، وتحظى باهتمام كبير من المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

شددت على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها فورًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وحرصت على المباشر مع المواطنين خلال الجولة، ونقلها تحيات محافظ دمياط إليهم.

وقامت " نائب المحافظ " خلال الجولة بالتواصل مع الصحفيين لاستعراض قرار محافظ دمياط بتحديد أماكن مجانية بشواطىء رأس البر للزائرين

وقد قامت المحافظة، بتوقيع المساحات على الطبيعة وتبين وجود مساحات بينية متاخمة لتلك الكافيتريات التى كان يقوم المستأجرين باستغلالها بدون وجه حق ، وبما هو مخالف لشروط التعاقد الواردة بالكراسة ، مما دعا إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لكل كافيتريا ، ومنع صور الاحتكار للمساحات التى تُعد الشواطئ المجانية المتاحة للمواطنين للاستمتاع بها باعتباره من الأملاك العامة للدولة