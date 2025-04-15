إجابات بوكليت مادة العلوم - Science للشهادة الإعدادية 2025

اتاحت المديريات التعليمية نماذج لإجابات بوكليت مادة العلوم - Science للشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الثاني.

ويطبق بوكليت على طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم في إطار خطة مكافحة الغش.

تطبيق البوكليت على جميع طلاب الشهادة الإعدادية

ما هو نظام بوكليت في الشهادة الإعدادية؟

نظام بوكليت هو دمج لورقتي الأسئلة والإجابة في كُتيّب واحد، بحيث تُدرج الأسئلة وتُخصص مساحة للإجابة أسفل كل سؤال مباشرة.

يهدف هذا النظام إلى الحد من الغش، وتسهيل تنظيم الوقت أثناء الامتحان، وتحسين دقة التصحيح.

يتطلب من الطالب التركيز الجيد، وترتيب الأفكار عند الإجابة.

فيما يلي نماذج بوكليت مادة العلوم - Science لشهادة الإعدادية 2025 بمحافظتي الجيزة والقاهرة:

وعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة سير العملية التعليمية، واستعراض استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025.

وجاءت أبرز التوجيهات والقرارات المهمة:

1. تعميم نظام "بوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، بهدف الحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب وجودة عملية التصحيح.

2. إتمام أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس

خلال الشهر المقبل.

3. الوزير شدد على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الانضباط الكامل خلال العام الدراسي الحالي، مع المتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس.

4. تنفيذ برامج علاجية خلال الإجازة الصيفية

لتحسين مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، بما يعزز تحصيلهم الدراسي.

5. تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور

تم تحديد مواعيد ثابتة لأولياء الأمور للقاء مع المعلمين في المدارس عقب كل امتحان شهري، لمتابعة مستوى أبنائهم الطلاب وتطوير التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

6.أكد الوزير على أهمية تحسين بيئة المدارس من خلال إطلاق مسابقات لأفضل مدرسة وأفضل فصل، مما يعزز التنافس الإيجابي بين الإدارات التعليمية.

7. الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، حيث شدد على الالتزام بالكثافات الطلابية في الفصول بما لا يزيد عن 50 طالبًا، وسد العجز في أعداد المعلمين، مع الاستمرار في تنفيذ الآليات المحددة للعام الدراسي المقبل.

8.التعاون المستمر مع القيادات التربوية.

مواعيد امتحانات نهاية العام 2025

وجاءت مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني:

امتحانات المواد خارج المجموع (العملي والأنشطة والمستوى الرفيع) لصفوف النقل: تبدأ من الأحد 18 مايو إلى الخميس 22 مايو 2025، وتُعقد تحت مسؤولية المدرسة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام): تبدأ من السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية: تبدأ من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

امتحانات شهادة الثانوية العامة للدور الأول: تبدأ من السبت 14 يونيو 2025.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام): تبدأ من السبت 26 يوليو 2025.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية: تبدأ من الأحد 3 أغسطس 2025.