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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن عامان لطالب بتهمة طعن زميله بجامعة حلوان

المجني عليه
المجني عليه
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة طالب متهم بطعن زميله والشروع في قتله داخل حرم جامعة حلوان، بسبب خلاف نشب بينهما علي مقاطع مصورة نشرت على تطبيق تيك توك بالسجن عامين.

 إحراز سلاح ابيض دون مسوغ قانوني

كشفت تحقيقات النيابة العامة انه نشبت مشاجرة بين الطالبين المتهم والمجني عليه داخل الحرم الجامعي استل خلالها الأول سلاح ابيض مطواة غير مرخصة وسدد بها طعنة نافذة للمجني عليه، أدت إلى إصابته بقطع في الكبد، استدعى نقله إلى وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.

وأسندت النيابة العامة تهم إحراز سلاح ابيض دون مسوغ قانوني.

كان  قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من المستشفى العام، باستقبال الطالب ع.ن ، مصابًا بطعنة نافذة، جراء ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه وآخر داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما، أقدم على إثرها المتهم  على طعن زميله بسلاح أبيض مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

استقبال الشروع في قتل السجن عامين الحرم الجامعي حرم جامعة حلوان