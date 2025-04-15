650 ميجاوات من الرياح.. "مدبولي" يتفقد أكبر محطة للطاقة في إفريقيا برأس غارب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات شمال غرب رأس غارب، وذلك للوقوف على سير تنفيذ الأعمال، ومتابعة المكونات الرئيسية للمشروع، والجدول الزمني للتشغيل.

رافق رئيس الوزراء في جولته المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركات المنفذة للمشروع.

غرفة التحكم وتفاصيل المشروع من أرض الواقع

بدأت الجولة بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المحولات، حيث قدّم المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، عرضًا تفصيليًا أشار فيه إلى أن المشروع يقع على مساحة 70 كيلومترًا مربعًا، ويعد أحد المشاريع الاستراتيجية في خطة الدولة للاستفادة من موارد الرياح في خليج السويس.

وأوضح الدجوي أن المشروع يتم بناؤه وتشغيله بنظام (BOO) "البناء والتملك والتشغيل"، ويعتمد على رياح شمال جبل الزيت لتوليد طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية.

أكبر توربينات في إفريقيا وتقدم زمني في التنفيذ

خلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء إحدى التوربينات (D52)، واستمع لشرح مفصل عن مكونات المشروع الذي يضم 104 توربينات رياح؛ بينها 84 توربينة بقدرة 6 ميجاوات، و20 توربينة بقدرة 7.5 ميجاوات، وهي الأكبر من نوعها في مصر وإفريقيا من حيث القدرة والارتفاع.

كما لفت رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن المشروع يتم تنفيذه بوتيرة سريعة، حيث تم إنشاء 500 ميجاوات خلال 24 شهرًا فقط، متقدمًا على الجدول الزمني الأصلي بستة أشهر.

شملت الجولة أيضًا تفقد مكونات المشروع الداعمة، ومنها محطة المحولات بجهد 220/33 ك.ف، وغرفة التحكم الرئيسية، و4 مبانٍ إدارية، إلى جانب مباني الخدمات وشبكة طرق داخلية متكاملة. وقد تم التأكيد على وجود نظام مراقبة حديث داخل غرفة التحكم، يتيح التنسيق المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة.

مراحل التنفيذ وتواريخ التشغيل

خلال زيارته لتوربينة قيد الإنشاء (D98)، اطّلع مدبولي على الخطة الزمنية للمشروع، التي انطلقت من توقيع اتفاقية شراء الطاقة في أكتوبر 2021. وقد دخلت المرحلة الأولى من التشغيل التجاري حيز التنفيذ في ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات، تلتها المرحلة الثانية في أبريل 2025 بقدرة 194 ميجاوات. ومن المقرر استكمال المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بقدرة إضافية تبلغ 150 ميجاوات، ليكتمل المشروع بإجمالي 650 ميجاوات.

استثمارات أجنبية وتوفير آلاف فرص العمل

قدّم المهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، شرحًا عن الجانب الاستثماري للمشروع، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع شركات عالمية من اليابان وفرنسا، ضمن تحالف يضم "تويوتا تسوشو"، و"يوروس"، و"إنجي" الفرنسية. وتبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروع نحو 780 مليون دولار، على أن ينتج 3050 جيجاوات/ساعة سنويًا، ويوفر أكثر من 1.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار بشاي إلى أن المشروع وفر أكثر من 1000 فرصة عمل، وحقق أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة دون حوادث، مع التزام صارم بإجراءات السلامة والتدريب، فضلًا عن الاعتماد الجزئي على التصنيع المحلي لبعض المكونات، وهو ما شدد رئيس الوزراء على تعميمه في جميع مشروعات طاقة الرياح بالمستقبل.

أثناء الجولة، ناقش مدبولي مع مسؤولي الشركات المنفذة أبرز التحديات التي تواجه المشروع، مؤكداً على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات، وضمان سرعة التشغيل الكامل للمحطة في التوقيت المحدد.

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