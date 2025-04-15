فريق "شارموفرز" يطرح ألبومًا جديدًا بعنوان "unfollow"

يطلق فريق شارموفرز ألبوما جديدا بعنوان "unfollow"، ويقدم فى هذا الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، حيث تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة، وذلك عبر موقع "يوتيوب" وكل منصات الموسيقى الإلكترونية.



ويتميز ألبوم “unfollow” لفريق شارموفرز باختيارهم المميز لنوعية الكلمات، والموضوعات الغنائية، إلى جانب الألحان والموسيقى، بالإضافة إلى أسلوب فني خاص فى طريقة التنفيذ.

تفاصيل ألبوم شارموفرز "unfollow"

ويضم ألبوم “unfollow” لفريق شارموفرز خمس أغاني هى:

أغنية "Lazy Boy"، ليزي بوي، كلمات وألحان وتوزيع موسيقى شارموفرز، وتبدأ الأغنية بكلمات: نتكلم بصراحة يا جماعة انهارده ماحدش يزعل بقي، الدنيا شمس و مفيش السحابة الجو صافي ومن غير الغمامة، تيجي النهارده نتكلم بصراحه نرمي المجامله في صندوق القمامه.

أغنية "Enty Ehlawety"، أنت إحلويتي، كلمات وألحان شارموفرز، توزيع موسيقى، شارموفرز، وعيسى، وأسود، ونوفو، وتبدأ الأغنية بكلمات: انتي احلويتي شكلك هديتي باين من عينيكي انتي وقفتي جانبي الغلطة عندي وبتخليني اغني انتي احلويتي مبقناش بنهرج مبقناش بنجرب حاجات جديدة كنا بنستغرب.

أغنية "Habayeb"، حبايب، كلمات شارموفرز، ومحمد الشافعي، وألحان شارموفرز، وتوزيع موسيقي شارموفرز، وعادل محمد، ونوفو، وعيسى وأسود، وتبدأ الأغنية بكلمات: بلاقي نفسي لما أكون لوحدي، وبحاول وسط الناس ما اقولش رایی، فضلت عايش جوه دماغی، سايبها زي ما تمشي تمشي، ما اقبلش كلمه من ابويا عنيد و كلمتي بتمشي، بنطفي تدريجي إسلوبي اتغير وطريقتي، شفت ایام صعبه خدت من روحي ووقتي.

أغنية "Warda w Oghneya"،وردة وأغنية، كلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع شارموفرز، وتبدأ الأغنية بكلمات:سبتلك ورده وأغنية وانتي سبتي فيا هموم تعورني، لما شفتك الجمال خدني، ابتسمت وقلبي حذرني، كنت بتنازل بدون علمي، فوزت بيكي وكنت بخسرني، واما سبتك في بديات، شوقي جبني رماني بعترني، سبتلك ورده واغنيه، وانتي سيبتي فيا هموم تعورني.

أغنية "unfollow"، كلمات وألحان شارموفرز، وتبدأ الأغنية بكلمات: داخل أشوط ابدأ سنترة، “Dancehall”، اقلبها دندرة رقصة بسيطة لأ عايزها بنجرة انت عامل انت عامل "follow" وأنا عامل “unfollow” تعالى انزلي هنا على ال “dance floor.. “Ninja متلون أنا ”Michael Angelo”، هادي ورايق تلقيني في “Bungalow” بفكر في حل عملي.