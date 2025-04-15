مقتل 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ببني سويف

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم (" 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة " سبق اتهامهم فى 29 جناية ما بين "مخدرات، خطف، هتك عرض، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه ، سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبط وإحضارهم فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى ، تعدى وإطلاق أعيرة نارية" ) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.

مقتل 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بنطاق بنى سويف حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم بحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 8 كيلو جرام تُقدر قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليون جنيه – 6 قطع أسلحة نارية متنوعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.