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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ببني سويف

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة ببنى سويف

المضبوطات
المضبوطات
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 وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم (" 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة " سبق اتهامهم فى 29 جناية ما بين "مخدرات، خطف، هتك عرض، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه ، سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبط وإحضارهم فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى ، تعدى وإطلاق أعيرة نارية" ) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.

مقتل 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بنطاق بنى سويف حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم بحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة بلغت  8 كيلو جرام تُقدر قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليون جنيه – 6 قطع أسلحة نارية متنوعة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ببني سويف قوات الشرطة عقب تبادل إطلاق النيران مقتل 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة