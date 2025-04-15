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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائدي سيارتين أجرة مخالفين بالسير عكس الاتجاه بالجيزة

يام قائدى سيارتين أجرة بالسير عكس الإتجاه بالجيزة

مقطع فيديو
مقطع فيديو
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الثلاثاء من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام قائدى سيارتين أجرة بالسير عكس الإتجاه بالجيزة.. وضبط مرتكبي الواقعة.
 

  ضبط قائدي سيارتين أجرة قاما بالسير عكس الاتجاه بالجيزة


جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى .. يتضمن قيام قائدى سيارتين أجرة "تاكسى، ميكروباص" بالسير عكس الإتجاه بمنطقة فيصل بالجيزة.
 بالفحص تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما (مقيمان بمحافظتى "الجيزة، القليوبية").
  تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

فيديو قيام قائدى سيارتين أجرة بالسير عكس بالجيزة الاتجاه مقطع فيديو