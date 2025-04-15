ضبط قائدي سيارتين أجرة مخالفين بالسير عكس الاتجاه بالجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الثلاثاء من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام قائدى سيارتين أجرة بالسير عكس الإتجاه بالجيزة.. وضبط مرتكبي الواقعة.



ضبط قائدي سيارتين أجرة قاما بالسير عكس الاتجاه بالجيزة



جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى .. يتضمن قيام قائدى سيارتين أجرة "تاكسى، ميكروباص" بالسير عكس الإتجاه بمنطقة فيصل بالجيزة.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما (مقيمان بمحافظتى "الجيزة، القليوبية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.