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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سائق قام بأداء حركات استعراضية وجلوس أطفال أعلى السيارة بالقاهرة

جلوس أطفال أعلى السيارة
جلوس أطفال أعلى السيارة بالقاهرة
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جلوس أطفال أعلى سيارة بالقاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سائق بأداء حركات إستعراضية وجلوس أطفال أعلى السيارة بالقاهرة
 

قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية


جاء ذلك فى إطار جهود كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى .. يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية وجلوس مستقليها "حديثى السن" خارج السيارة حال سيره بأحد الشوارع بالقاهرة، معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص تم ضبط السيارة وقائدها (سائق خاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بالجيزة) .. وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة بقصد الدعابة وذلك أثناء قيامه بتوصيل حفيد مالك السيارة وزملائه من المدرسة.
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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