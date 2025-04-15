ضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على طالب بالشروق

ضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على طالب محدثين إصابته

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على طالب محدثين إصابته .. وضبط مرتكبي الواقعة.



جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على طالب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته بمدينة الشروق بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله "مصاب بكدمات متفرقة بالوجه" وقرر بتضرره من (شخصين- مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بالتعدي على نجله بالضرب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها إثر قيامه بالمزاح أمام "الكشك" محل عمل أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

