انطلاق الدورة السادسة لترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية بعد غياب 19 عاما

انطلقت منذ قليل، فعاليات عودة ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية، بعد غياب دام تسعة عشر عامًا.

عودة ترينالى مصر الدولي للطبعة الفنية

وافتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع والسادة أعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور أحمد نوار، مع عدد من قيادات الوزارة والسادة سفراء الدول المشاركة، فعاليات ترينالى مصر الدولى للطبعة الفنية فى دورته السادسة وذلك بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

أكثر من ٢٠٠ فنان من ٣٣ دولة ب ٣٥٠ عمل فنى

ويشارك في دورته السادسة ما يزيد عن مائتي فنان يمثلون ثلاث وثلاثين دولة، بما يقرب من ٣٥٠ عملاً فنياً، كما تكرم الدورة المرتقبة سبعة من كبار الفنانين في مجال الحفر هم: مجدى قناوي، مجدى عبد العزيز، مدحت نصر، عوض الشيمى، عبد الوهاب عبد المحسن، صلاح المليجي، حمدي أبو المعاطي.

وبهذه المناسبة دعى كلا من الدكتور وائل عبدالصبور قوميسير عام الترينالي، والدكتور هاني الأشقر قوميسير الجناح المصري، بدعوة السادة الفنانين والنقاد والجمهور لحضور الافتتاح.

لجنة تحكيم ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية

بتكوين رفيع يليق بالمكانة التاريخية للترينالي، تنعقد لجنة التحكيم الدولية للدورة السادسة بوصفها هيئة بصريّة متخصّصة، تضم أعلامًا في مجالات الحفر، الطباعة، والنقد الفني، ممّن راكموا عبر عقود خبرات ميدانية ومؤسسية، ومساهمات فكرية أصّلت لمفاهيم معاصرة في فنون الطبعة عالميًا.

تضم اللجنة:

أ.د. أحمد نوار – مصر (رئيسًا)

أ.د. أليساندرا أنجليني – إيطاليا

الناقد راجيش بونج – المملكة المتحدة

أ.د. مارتا آنا راتشيك كارتش – بولندا

أ.د. أحمد رجب صقر – مصر

شكلت هذه اللجنة بنية نقدية دقيقة، تنطلق من قراءات متعددة المرجعيات، لتعيد معاينة الأعمال الفنية من زوايا تتجاوز التكنيك إلى عمق المفهوم، ومن السطح إلى البنية، ومن الأداء إلى المعنى.

تأتي قراراتها بوصفها فعلًا بصريًا مؤسسًا، لا تقييمًا تقنيًا فحسب، وتمنح المشاركة مساحة نزيهة للعرض ضمن منظومة قيم فنية معاصرة، تنظر إلى الطباعة بوصفها حقلًا مفتوحًا لتوليد الدلالة، وإعادة تأطير الصورة ضمن زمنها الجديد.

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