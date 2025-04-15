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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل واقعة قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر بالقاهرة

قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
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 كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الثلاثاء من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.
  
جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.
 بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص - مقيمون بدائرة القسم) ، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح  كما أمكن ضبط القائم بالنشر (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو دون علمه بحقيقة الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديو مواقع التواصل الاجتماعي بالتعدى آخر بالقاهرة