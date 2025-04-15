ضبط منادى سيارات فرض رسومًا مالية على المواطنين دون وجه حق بالقاهرة

الأمن يضبط منادى سيارات لقيامه بفرض رسوم مالية على المواطنين

كشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من منادى سيارات لقيامه بفرض رسوم مالية على المواطنين دون وجه حق بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة



منشور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى

جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام "منادى سيارات" بفرض رسوم على المواطنين دون وجه حق نظير إنتظار السيارات والتعدى عليهم بالسب بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.