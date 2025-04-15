تأجيل محاكمة متهمين بحجز شخص بعابدين وإجباره علي توقيع إيصال أمانة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة عاطلين، في اتهامهم بإجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه، لجلسة ٢٠ مايو المقبل.

أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة الصادر عن نيابة وسط القاهرة الكلية، أنه تم ضبط شخصين لاتهامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه فى ، حيث تبلغ لقسم شرطة عابدين من أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بتضرره من أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل"، وشقيقه "شريك بذات الشركة؛ لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لإكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات.