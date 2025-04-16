شباب بيراميدز يواجه حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يخوض فريق بيراميدز مواجهة صعبة أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر «كأس الرابطة» من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

ويخوض الفريق السماوي اللقاء باللاعبين الشباب والبدلاء خاصة أن بعثة الفريق الأول تسافر اليوم إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

تقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد حرس الحدود بالمكس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود في كأس الرابطة

يتصدر فريق حرس الحدود جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد 6 نقاط وضمن التأهل لربع النهائي بعدما حقق الفوز في أول جولتين على الاتحاد السكندري والإسماعيلي، بينما يمتلك بيراميدز 4 نقاط في المركز الثاني من الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية والتعادل مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق.

بيراميدز يهاجم رابطة الأندية بسبب مواعيد كأس عاصمة مصر

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الاتجاه الأقرب داخل النادي هو قرار خوض فريق الشباب بالنادي مباراة حرس الحدود في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بعد رفض رابطة الأندية تأجيل اللقاء مراعاة لظروف مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال المدير الرياضي للمركز الإعلامي:" يبدو أن رابطة الأندية غير حريصة على نجاح بطولتها بسبب المواعيد التي حددتها ولا ترغب في أن يخوض بيراميدز المباريات بكامل نجومه حتى يزيد من قوة المنافسة، والتعنت في وضع المواعيد دون مراعاة لظروف الأندية المشاركة قاريا، يضر بالبطولة ويجعل المشاركة فيها بالفريق الأول مستحيلا".

أضاف المدير الرياضي قائلا:" كيف يعقل أن تحدد الرابطة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود في الجولة الأخيرة باستاد حرس الحدود في السابعة من مساء يوم ١٦ أبريل، في حين أن الفريق مرتبط بمباراة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال أمام أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا بعد ٤٨ ساعة وتحديدا يوم السبت ١٩ أبريل في جوهانسبرج، ويتخلل ذلك رحلة طيران لمدة ١٠ ساعات حتى الوصول لجنوب أفريقيا.

شدد هاني سعيد على أنه يجب على رابطة الأندية أن تكون حريصة أكثر من ذلك على نجاح البطولة التي تنظمها باختيار مواعيد تناسب الأندية، وتجعلهم يشاركون بصفوفهم الأولى، بدلا من المواعيد التي تضر بتمثيل الأندية لمصر في دوري الأبطال بالصورة المثلى، مشددا على أنه كان يتمنى أن تدعم الرابطة نادي بيراميدز في دوري الأبطال بتعديل موعد المباراة أو تأجيلها ولكن كان القرار برفض التأجيل والإصرار على هذه المواعيد الغير منطقية بالمرة.

