كأس عاصمة مصر| بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري من أجل بطاقة ربع النهائي

يلتقي فريق الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى نظيره الاتحاد السكندري بقيادة مجدي عبدالعاطي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة”.

يدخل الدراويش مواجهة الاتحاد السكندري بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بهدف والتعادل مع الاتحاد سلبيا في الجولة الثانية وتجدد آمال الفريق في البقاء بالدوري الممتاز وفي ظل الصراع القوي مع باقي أندية مجموعة تفادي الهبوط>

غيابات الإسماعيلي أمام الاتحاد

ويغيب عن صفوف فريق الإسماعيلي في مواجهة الاتحاد السكندري اليوم بكأس عاصمة مصر كل من أحمد الشيخ لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد حسن وإبراهيم النجعاوى للإصابة فيما يعود محمد نصر بعد انتهاء الإيقاف.

ترتيب الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث بجدول المجموعة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة” بعد الهزيمة من حرس الحدود في الجولة الأولى ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من البطولة.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري من أجل المنافسة على احدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

أزمة الهجوم في الإسماعيلي

ويحاول تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، علاج أزمة العقم الهجومى الذى يعاني منه الفريق في الفترة الأخيرة قبل مباراة الاتحاد السكندري.

وغاب الدراويش عن التسجيل في المباراة الماضية ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

وشهدت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري ضياع فرص بالجملة من الدراويش لتكلف الفريق خسارة نقطتين في صراع الهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

مشوار تامر مصطفى مع الإسماعيلي

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الإسماعيلي بعد رحيل حمدر إبراهيم، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته والتعادل السلبى مع الاتحاد السكندري بالدوري في ثالث مبارياته.

الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي بالناشئين

يسعى الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز المعنوي بعدما ودع البطولة رسميا حيث يحتل المركز الأخير بدون نقاط بعد الهزيمة في أول جولتين أمام بيراميدز وحرس الحدود.

أعلن نادي الاتحاد السكندري خوض لقاء الإسماعيلي في ختام مجموعات كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مدعما ببعض لاعبي الفريق الأول، تقديرا لإنجاز فريق 2005 الذي توج بلقب دوري الجمهورية قبل أيام.

وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي: في لفتة رائعة وتقديرا لإنجازهم المميز، تقرر أن يخوض نادي الاتحاد السكندري مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بفريق مواليد 2005 بطل دوري الجمهورية مدعما ببعض لاعبي الفريق الأول".

وأضاف: يقود الفريق في هذه المواجهة، محمد حسني المدير الفني لفريق مواليد 2005 تحت إشراف إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين ومحمود عز نائب رئيس القطاع".