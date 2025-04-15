بمنتجات يدوية وخدمات تطوعية.. الهلال الأحمر المصري يشارك في معرض «ديارنا زهور الربيع»

يشارك الهلال الأحمر المصري، في معرض ديارنا زهور الربيع في نسخته الـ ٩٢، والتي تٌقام خلال الفترة من 12 ابريل وحتى 12 مايو 2025، بمعرض الزهور بالمتحف الزراعي في الدقي، و تفتتح فعالياته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، بحضور لفيف من الوزراء والشخصيات العامة.

خدمات الهلال الأحمر

يقدم الهلال الأحمر المصري، عدد من الخدمات على مدار أيام المعرض، بمشاركة عشرات المتطوعين، تتضمن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة ومعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الزائرين، فرق إدارة الشباب وتنمية التطوع للتعريف بالهلال الأحمر وطرق وآليات التطوع.



وفي إطار جهود الهلال الأحمر المصري لدعم الأسر المنتجة، تشارك فرق المعارض وتنمية الموارد المختصة بتسويق منتجات الحرف اليدوية، التي تنتجها أندية المرأة بمقرات الهلال الأحمر.

معروضات الأسر المنتجة

وتتضمن معروضات الأسر المنتجة المشاركة في "ديارنا زهور الربيع"، منتجات خيامية من انتاج اندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري بالقاهرة ، و المصنوعة بأيدي سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصرى .

هذا إلى جانب، منتجات الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، السجاد اليدوي، أعمال الكروشية، من انتاج المشاغل الخاصة بالمرأة المعيلة .

ثقافة التطوع



وفي إطار جهوده الإنسانية، تقوم فرق الهلال الأحمر المصري المشاركة في المعرض بنشر ثقافة التطوع ومساعدة الراغبين على التطوع أو التبرع لدعم جهود وخدمات الجمعية.



ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم و الحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى نقطة تمركز الهلال في بداية المعرض، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ( ١٥٣٢٢)، هذا إلى جانب تفقد فرق الهلال أرجاء المعرض على مدار ساعات اليوم.