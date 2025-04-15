محافظ الجيزة: رصف وتطوير شامل لشارع أوتوسبير بالطالبية

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع أوتوسبير في حي الطالبية، والذي ظل مغلقًا أمام الحركة المرورية لعدة سنوات. وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الشارع وتحويله إلى محور مروري موازٍ لشارع حسن محمد، بما يساهم في استيعاب الكثافات المرورية والحد من الازدحامات.

تحسين الحركة بمحيط محطات المترو

وأوضح النجار أن مشروع التطوير يأتي في سياق خطة شاملة لتحسين الحركة المرورية بمحيط أعمال تنفيذ محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، وخاصة في المناطق الرابطة بين شارعي الأهرام والملك فيصل، لتقليل آثار التحويلات المرورية وتيسير حركة التنقل بالمنطقة.

أعمال تطوير شاملة بطول 500 متر

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال شملت توسعة وتجديد الطريق بطول 500 متر وعرض 10 أمتار، بالإضافة إلى أعمال الرصف، وإنشاء الأرصفة، وتحسين شبكة الإنارة العامة، وتنفيذ أعمال التشجير، بما يعزز من المظهر الحضاري للمنطقة.

تطوير المتفرعات ومنع التعديات

شملت الأعمال تطوير الشوارع المتفرعة من أوتوسبير، والتي تربط بينه وبين شارع حسن محمد، وذلك لتحقيق سيولة مرورية أفضل في نطاق الحي. ووجه المحافظ بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري لمنع أي تعديات أو إشغالات، مع تسوير الأراضي الفضاء القريبة لمنع استخدامها كمواقع لتجميع المخلفات، والحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي للشارع.