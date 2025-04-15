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الثلاثاء 15 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بدء دورة "المسار السريع" الثالثة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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بدأت أمس الدورة التدريبية الأفريقية الثالثة (المسار السريع)، التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت رعاية المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد ، وتستمر الدورة حتى يوم الجمعة المقبل ، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، بإجمالي عدد ساعات يبلغ 230 ساعة تدريبية، تشمل الجانب العملي والنظري.

يشارك في “المسار السريع” من الدارسين كل من:  أيمن عبد العزيز-  محمد عبد المنصف-  محمود فتح الله-  أحمد عيد عبد الملك-  أمير عزمي مجاهد- حازم إمام الصغير-  حسام عاشو-  شهاب الدين أحمد-  محمود توبة- عمرو الحلواني-  محمد ناجي جدو-  مصطفى شبيطة-  صلاح أمين-  صلاح عاشور-  عبد السلام نجاح-  أحمد رؤوف-  أحمد صديق-  أحمد فوزي-  رامي عادل-  أمير عبد الحميد-  أحمد بكري-  أحمد رمضان جاد-  أحمد حسن مكي-  أحمد خيري-  آية عبد الهادي-  حسام حسن-  حسن الشامي-  شريف أشرف-  عاصم صلاح-  محمود محمود.

يدير أعمال الدورة الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد و إيهاب الجندي منسق الدورات تحت إشراف الكابتن علاء نبيل المدير الفني .

اتحاد الكرة دوره إعداد مدربين