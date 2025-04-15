بدء دورة "المسار السريع" الثالثة

بدأت أمس الدورة التدريبية الأفريقية الثالثة (المسار السريع)، التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت رعاية المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد ، وتستمر الدورة حتى يوم الجمعة المقبل ، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، بإجمالي عدد ساعات يبلغ 230 ساعة تدريبية، تشمل الجانب العملي والنظري.

يشارك في “المسار السريع” من الدارسين كل من: أيمن عبد العزيز- محمد عبد المنصف- محمود فتح الله- أحمد عيد عبد الملك- أمير عزمي مجاهد- حازم إمام الصغير- حسام عاشو- شهاب الدين أحمد- محمود توبة- عمرو الحلواني- محمد ناجي جدو- مصطفى شبيطة- صلاح أمين- صلاح عاشور- عبد السلام نجاح- أحمد رؤوف- أحمد صديق- أحمد فوزي- رامي عادل- أمير عبد الحميد- أحمد بكري- أحمد رمضان جاد- أحمد حسن مكي- أحمد خيري- آية عبد الهادي- حسام حسن- حسن الشامي- شريف أشرف- عاصم صلاح- محمود محمود.

يدير أعمال الدورة الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد و إيهاب الجندي منسق الدورات تحت إشراف الكابتن علاء نبيل المدير الفني .