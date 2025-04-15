في لقاء مجتمعي بإطسا.. تعليم الفيوم تفتح حوارًا حول نظام البكالوريا

نظمت إدارة إطسا التعليمية بمحافظة الفيوم حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، بحضور نخبة من الأكاديميين، والمعلمين، وأولياء الأمور، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز المشاركة المجتمعية وتبادل الرؤى بشأن تطوير منظومة التعليم الثانوي.

جاء اللقاء بتوجيهات من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل الوزارة بالفيوم.

تطوير ثانوي شامل وربط بسوق العمل

وفي كلمته الترحيبية، أكد الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة على أهمية الدور الذي يقوم به مديرو المدارس والمعلمون في توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية المقترح الجديد، مشيرًا إلى أن شهادة "البكالوريا المصرية" تمثل خطوة محورية لتطوير منظومة الثانوية العامة.

وأوضح أن النظام الجديد يستهدف تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، ويربط المناهج التعليمية بسوق العمل، من خلال أربعة مسارات رئيسية تشمل: علوم الحياة والطب، العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، الآداب والعلوم الإنسانية.

فرص تقييم متعددة وتخفيف الضغط عن الطلاب

أشار وكيل الوزارة إلى أن النظام الجديد يمنح الطلاب خيارات متعددة للتقييم، بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد يحدد مستقبل الطالب، وهو ما يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم، مع تعزيز قدراتهم لاختيار المسارات المناسبة لهم استعدادًا للتعليم الجامعي.

وأكد أن نجاح المشروع يعتمد على توافق وطني بين كافة الأطراف المعنية، مشددًا على أهمية الحوار المستمر والاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

شراكة أكاديمية ومقترحات للتطوير

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى شعبان عثمان، رئيس قسم الإدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الفيوم، أن النظام المقترح للبكالوريا المصرية يبتعد عن التلقين والحفظ، ويركز على تنمية المهارات الفكرية والتقييم المستمر، مع اعتماد التعليم متعدد التخصصات ودمج الجوانب العلمية والأدبية والفنية.

كما أكد الدكتور أحمد رياض، مدير إدارة إطسا التعليمية، أن النظام الجديد يواكب التوجه نحو تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما ينعكس على أداء الطلاب الجامعيين لاحقًا.

مشاركة فاعلة من أولياء الأمور والمعلمين

شهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث طُرحت مجموعة من الآراء والمقترحات من قبل مديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، بهدف دعم وتطوير رؤية "البكالوريا المصرية" بما يتناسب مع احتياجات الطلاب والبيئة التعليمية.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور قبيصي الشكر والتقدير لفريق عمل إدارة إطسا التعليمية على جهودهم المتميزة في تنظيم الحوار، مؤكدًا أهمية استكمال النقاشات ورفع التوصيات للجهات المعنية.

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