فرحة عارمة للشعب السوداني بعد العودة إلى الديار .. فيديو

استعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن فرحة شعب السودان بعد عودته إلى دياره بعد التفوق الذي أحرزه الجيش الوطني على حساب ميليشيا الدعم السريع.

وكشف التقرير، عن الفرحة العارمة التي أصبحت واضحة المعالم على وجه كل مواطن سوداني، حيث تردد صدى الزغرودة السودانية بجميع أرجاء المدن والولايات التي أصبحت بحوزة الجيش الوطني، للتعبير عن الفرحة الكبيرة التي دخلت قلوب الشعب السوداني بعد طرد الدعم السريع من تلك المدن وانتهاء رحلة النزوح والألم.

فرحة عارمة

وقالت مواطنة: "الوضع كان محزنًا للغاية، وكان صعب نشوف وطننا بهذا السوء، ولكن بفضل الله وجيشنا الوطني الباسل رجع عدد كبير من الولايات السودانية لحوزة الجيش الوطني".

وأفاد مواطن سوداني آخر، قائلًا: "كنا نعاني من النزوح منذ ٧ أشهر، واليوم أنعم الله علينا بالذهاب إلى ديارنا مرة أخرى".