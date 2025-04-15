ads
الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فرحة عارمة للشعب السوداني بعد العودة إلى الديار .. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن فرحة شعب  السودان بعد عودته إلى دياره بعد التفوق الذي أحرزه الجيش الوطني على حساب ميليشيا الدعم السريع.

وكشف التقرير، عن الفرحة العارمة التي أصبحت واضحة المعالم على وجه كل مواطن سوداني، حيث تردد صدى الزغرودة السودانية بجميع أرجاء المدن والولايات التي أصبحت بحوزة الجيش الوطني، للتعبير عن الفرحة الكبيرة التي دخلت قلوب الشعب السوداني بعد طرد الدعم السريع من تلك المدن وانتهاء رحلة النزوح والألم.

فرحة عارمة 

وقالت مواطنة: "الوضع كان محزنًا للغاية، وكان صعب نشوف وطننا بهذا السوء، ولكن بفضل الله وجيشنا الوطني الباسل رجع عدد كبير من الولايات السودانية لحوزة الجيش الوطني".

وأفاد مواطن سوداني آخر، قائلًا: "كنا نعاني من النزوح منذ ٧ أشهر، واليوم أنعم الله علينا بالذهاب إلى ديارنا مرة أخرى".

فرحة شعب السودان ميليشيا الدعم السريع الجيش الوطني مواطن سوداني الشعب السوداني