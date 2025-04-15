قوات الاحتلال تصعد من عملياتها في المنطقة الغربية الجنوبية من دير البلح

قال يوسف أبوكويك، مراسل" القاهرة الإخبارية"، إن التصعيد الصهيوني في غضون الساعة الأخيرة من اليوم تركز في المنطقة الغربية الجنوبية من دير البلح، موضحًا، أنه في منطقة جباليا استهدف الاحتلال منزلًا بجانب مدرسة نزوح بشمال القطاع.

استهداف خيمتين صباح اليوم

وأكد أبوكويك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه تم استهداف خيمتين صباح اليوم، وهذا الاستهداف أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وعدد كبير من الإصابات الخطيرة.

عدد كبير من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض

وأضاف في حديثه، أن عددًا كبيرًا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، وفرق الإنقاذ غير قادرة على انتشال الجثث نتيجة استمرار القصف في سماء فلسطين، خاصة بدير البلح.