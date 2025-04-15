صحة سوهاج: إجراء 9 عمليات مياه بيضاء "فاكو" بمستشفى رمد طهطا

الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 05:58 م

قال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن مستشفى رمد طهطا نجح في إجراء 9 عمليات مياه بيضاء و 3 عمليات حقن داخل العين لعلاج الإرتشاح السكري خلال الأسبوع الجارى ضمن المبادرة الرئاسية القضاء على قوائم الإنتظار، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال الجاحر، مدير المستشفى، والدكتور محمد عطيه، والدكتور بنيامين عادل، نائبي مدير المستشفى، ونجاة علي عبد الغني، رئيس تمريض رمد طهطا، وباقي فريق العمل من الأطباء والتمريض.

إجراء 400 عملية منذ بدء تشغيل "الفاكو" بمستشفى رمد طهطا

كما لفت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أنه تم إجراء أكثر من 400 عملية منذ بدء تشغيل "الفاكو" بمستشفى رمد طهطا، كما تم إجراء 32 عملية مياه بيضاء جراحة أيضاً.

وثمن وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جهود الفريق الطبي بالمستشفى والتي من بينها إجراء أكثر من 44 حالة حقنة داخل العين لأمراض اعتلال الشبكية.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المبادرة تقدم خدماتها لمئات المواطنين أسبوعياً بمختلف المستشفيات، موجهاً شكره وتقديره لجميع الفرق الطبية بالمنشآت الصحية علي مجهوداتهم المبذولة لخدمة وراحة المرضى.