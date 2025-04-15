"مشروعات النواب" تطالب بإعادة النظر في "جمعيتي"

طالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع جمعيتي وفتحه أمام الشباب مشيرا إلى أن المراحل الخمس التي تم فتحها لهذا المشروع شهدت إقبالا كبيرا من الشباب، ونجح في توفير فرص عمل لهم، وبضوابط تحقق الهدف منها، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

عربيات السلع المتنقلة والمنافذ

وطالب مرعي بضرورة فتح عربيات السلع المتنقلة والمنافذ بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة وأنه تأثر بسبب ارتفاع معدلات التضخم ، مما أثر علي المشروع.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن العزب والتوابع في المحافظات تحتاج الي إقامة مخابز باليات محددة للتيسير على المواطنين.