سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 .. آخر تحديث

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، بمقدار 25 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري على مستوى الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر عيار 24 نحو 5262 جنيها للبيع و 5285 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر عيار 22 إلى 4824 جنيها للبيع و 4845 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4605 جنيهات للشراء و 4625 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3947 جنيها للبيع 3964 جنيها للشراء

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأدنى فئة لنحو 3070 جنيها للبيع و 3083 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.84 ألف جنيه للبيع و 37 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو3218 دولارا للبيع و 3218 دولارا للشراء.

مصنعية الذهب

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لا يجاوز 200 جنيه بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقًا لمحللين وخبراء، مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.