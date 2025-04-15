رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الأورام ويشيد بتجهيزات معمل التحاليل الطبية

الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 06:06 م

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية معهد الأورام ، وكان في استقباله الدكتور حسام الفل عميد معهد الأورام، والدكتور أحمد صبري أستاذ جراحة الأورام، حيث تأتي هذه الجولة في إطار متابعة رئيس الجامعة المستمرة لأداء المنشآت الطبية والخدمية، والاهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، وحرص رئيس الجامعة على التفاعل المباشر مع القطاعات المختلفة لمتابعة سير العمل وتحقيق التطوير المستمر.

جولة تفقدية في معهد الأورام

وتفقد رئيس الجامعة قسم الجراحة بالمعهد، واطمأن على الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية المقدمة لمرضى الأورام، وتفقد أحدث الأجهزة والبروتوكولات العلاجية المقدمة بالمعهد، كما تابع سير العمليات الجراحية والرعاية ما قبل وبعد العملية، ومدى توفير أحدث الأجهزة الطبية لضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام، مشيدًا بجهود الكوادر الطبية والتمريضية بالمعهد، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية في الخدمات الطبية والبحثية، موجها بأهمية دعم البحث العلمي التطبيقي لمواكبة التطورات العالمية في مجال مكافحة الأورام.

تطوير الخدمات الطبية في معهد الأورام بالمنوفية

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة أن تطوير الخدمات الطبية يعد أولوية فى قائمة العمل والتزام الجامعة بدعم المنشآت الطبية وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الطبية، خاصة معهد الأورام الذى أصبح نقضة مضيئة على خريطة جامعة المنوفية لأنه ليس مجرد مبنى طبي، بل مشروع قومي لمواجهة السرطان، ويسعى ليكون مركز إقليمي متميز، يضاهي المراكز العالمية في جودة الخدمات والبحوث المتعلقة بالأورام يجمع بين التشخيص الدقيق والعلاج المتكامل، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وأسرهم، بالإضافة إلى دور معهد الأورام الأكاديمي الذى يعد ركيزة للتعليم الطبي والبحث العلمي المتخصص لتطوير خدمات علاج الأورام في مصر.

وأعرب الدكتور حسام الفل عميد معهد الأورام عن شكره وتقديره للدعم اللامحدود الذى يوليه رئيس الجامعة للمعهد، واهتمامه بتوفير الاحتياجات اللازمة، ومتابعته المستمرة لسير العمل بالمعهد والمستشفى، مؤكدا أنه جارى الانتهاء من كافة تجهيزات المعهد وتجهيز المعامل وقد تم بالفعل الانتهاء من تجهيز معمل التحاليل الطبية الخاص بمستشفى معهد الأورام حيث يوفر المعمل خدمات المختبرات التشخيصية للمرضى بأعلى معايير الجودة في مجالات كيمياء الدم التشخيصية، أمراض الدم، التخثر ، علم الأحياء الدقيقة، الأمراض المعدية، علم المناعة، قياس التدفق الخلوي، علم البيولوجيا الجزيئية.

أهمية المعمل

وسوف يقوم المعمل بتقديم جميع خدمات التحاليل الطبية الخاصة بمرضي مستشفيي معهد الأورام علي مدار الساعة مما يساعد في تقديم خدمة طبية متكاملة لمريض الأورام طبقا لمعايير الجودة الإكلينيكية.