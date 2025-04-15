رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل مُديري عام فرع تعليم الكبار بقنا والأقصر

استقبل الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي خالد محمد شمس الدين مدير عام فرع تعليم الكبار بالأقصر و ياسر السمهودي مدير عام فرع تعليم الكبار بقنا وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار وايضا مناقشة خطة العمل في الفترة القادمة

ضرورة دعم رؤية مصر 2030

واكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على حرص جامعة جنوب الوادي على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة في تنفيذ استراتيجية بناء الانسان التي اطلقها رئيس الجمهورية في هذا الاطار ويأتي دور جامعة جنوب الوادي بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار في اطار استراتيجية الجامعة في نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع

محو الأمية قضية قومية

كما اضاف رئيس الجامعة بان محو الأمية قضية قومية مهمة يجب ان يتكاتف الجميع لحلها والقضاء عليها وذلك لأنها عقبة امام اي تنمية كما ان الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم للقضاء على الأمية بكافة اشكالها

واشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بان الدور الحيوي في محو الأمية يظهر بوضوح في مجهودات جامعة جنوب الوادي ومساهمتها في المبادرة الرئيسية حياه كريمة والقوافل التي كانت تستهدف المناطق التي بها نسبة عالية من الأمية وذلك للوصول الى قرى خالية من الأمية

وقدم خالد محمد شمس الدين الشكر للدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي على الجهود المبذولة والمشاركة الإيجابية لكليات الجامعة في مشروع محو الأمية حيث كان لهذه الجهود عظيم الاثر في النتائج التي تم الوصول اليها في مجال محو الأمية وتعليم الكبار

شهد اللقاء محمد الكامل مدير ادارة المشروعات البيئية بالجامعة وعدد من العاملين بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.