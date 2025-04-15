إنفوجرافيك| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 192 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 8 وحتى 14 ابريل الجاري.

تحصين الماشية

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، 7 قوافل بيطرية مجانية، قدمت خدماتها لحوالي 16291 رأس ماشية، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم والدواجن والاسماك، حيث تم ضبط 27567 كجم لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما اعلنت المديرية عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الزراعات الشتوية ومتابعة الحالة العامة للمحاصيل كما تم استقبال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، كما تم ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية بمراكز طوخ، القناطر الخيرية، كفر شكر، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات، لمتابعة سير العمل، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح والاطمئنان على المحصول، كما تم ازالة 24 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، وعقد ندوة ارشادية حول التكثيف المحصولى لمحصول السمسم المحمل على القطن.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، ازالة 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة، كما واصلت اعمال تطهير المساقي، فضلا عن المرور علي أنشطة الانتاج الحيواني، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، تحصين 71378 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كما تم المرور على اسواق اللحوم، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، ازالة التعديات على الاراضى الزراعية، بمراكز المحافظة، كما تم عقد دورة تدريبية حول النهوض بمحاصيل القرعيات، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات على اسواق اللحوم والاسماك والدواجن، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلتين بيطريتين بعدد من القرى، وتم تقديم الخدمات البيطرية لحوالي 490 حيوان، كما تم شن حملات على ثلاجات اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 8 طن و482 مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحصين 184 الف و 274 جرعة تحصين و ترقيم 2179 حيوان.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

فيما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، ازالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما تم عقد ندوة حول المكافحة المتكاملة لآفات القطن، كما تم عقد اجتماع مع مجلس إدارة الجمعية المركزية استعدادا للموسم الصيفي، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على الزراعات الشتوية، كما تم بدء حصاد محصول بنجر السكر، كما تم ازالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة، وتنفيذ ندوة ارشادية حول التوسع في زراعه البروكلي والبامية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، متابعة الزراعات، وتقديم التوصيات للمزارعين، كما تم متابعه اعمال توريد محصول بنجر السكر، كما تم ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية لمحصول القمح، وندوة حول خدمة أشجار الكمثرى، كما نفت مديرية الطب البيطرى، قافلتين بيطريتين بقرى المحافظة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لفحص ومتابعة الزراعات الشتوية، كما تم ازالة 4 حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما تم استقبال وفد من الايكاردا، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، المرور على الحقول الإرشادية لمحصول الشعير ، كما تم عقد اجتماع مع العاملين بالمديرية، كما تم زيارة محطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد، كذلك تم المرور على عدد من المناحل، كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، عن بدء اول تجربه لزراعة القطن بطور سيناء، كما تم متابعة الزراعات بمدينة دهب وتم ارشاد المزارعين لأهم الممارسات الزراعية السليمة للحصول على أعلى انتاج زراعي.

حصاد محصول القمح

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، وفد الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، لمتابعة أعمال حصاد ودراس وتوريد المحصول، كما تم عقد ندوة ارشادية حول محصول القطن، كذلك تم المرور علي محلات الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ومراكز تجميع الالبان والمناحل، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، يوم حصاد لمحصول بنجر السكر، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة الزراعات بمركز سمسطا، ومحلات الاعلاف والأدوية البيطرية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات: القمح، القطن، البصل، الينسون، البنجر، كما تم ازالة عدد من حالات التعدى على الاراضى الزراعية بمراكز المحافظة، كما تم تشكيل لجنة للمرور وفحص زراعات القطن المنزرعة حديثا.

الزراعة العضوية

وخلال هذا الاسبوع ايضا عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، ندوة إرشادية حول الزراعة العضوية بالمركز الارشادى بمركز جرجا، كما واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، متابعة اعمال الذبح بمجازر الحصن وسفاجا، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على مصانع السكر بنجع حمادي، وقوص لمتابعة أعمال اللجان الإشرافية بالمصانع، كما تم عقد اجتماع اجتماع بالادارة العامة لمكافحة الآفات، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، اجتماعا مع مديرى الادارات الزراعية والتعاونية، للاستعداد للموسم الجديد، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية لمزراعي قصب السكر.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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