أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء.. ضوابط جديدة للإقامة في مكة خلال موسم الحج

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أخبار السعودية اليوم .. تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق ثلاثة مدانين بتهريب الهيروين في مكة المكرمة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بتهريب مادة الهيروين المخدرة إلى داخل المملكة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة ونقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح البيان أن المدانين هم: قل نور حليم (باكستاني الجنسية)، وقل عمر خان وزير وال، وسيد غريب خوكياني (أفغانيّا الجنسية)، وقد ثبت تورطهم في تهريب الهيروين إلى المملكة.

وأضافت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين، وأن التحقيقات أثبتت تورطهم في الجريمة، ليُحالوا إلى المحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكمًا بالقتل تعزيرًا بعد ثبوت الإدانة. وأكد البيان أن الحكم نُقض واستُأنف وأُيد لاحقًا من المحكمة العليا، قبل أن يصدر أمر ملكي بتنفيذه.

وجرى تنفيذ الحكم بحق المدانين الثلاثة يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، في منطقة مكة المكرمة، بحسب ما جاء في البيان الرسمي.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها حرص المملكة على محاربة تهريب وترويج المواد المخدرة، مشددة على أن من يتورط في مثل هذه الجرائم سيواجه العقوبات الرادعة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

مصدر يؤكد اعتزام السعودية تسوية ديون سوريا للبنك الدولي تمهيدًا لدعم إعادة الإعمار

أفاد مصدر مطّلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية بتأكيد ما نشرته وكالة "رويترز" حول وجود خطط سعودية لسداد الديون المتراكمة على سوريا لصالح البنك الدولي، في خطوة يُنظر إليها كجزء من جهود أوسع لدعم دمشق في المرحلة المقبلة.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن حجم الدين السوري لا يُعد كبيرًا، إذ بلغ نحو 14 مليون دولار فقط في عام 2023، إلا أن هذا المبلغ يشكّل عقبة رئيسية أمام حصول سوريا على أي تمويل مستقبلي من المؤسسة الدولية، ما يجعل تسويته خطوة ضرورية.

وتُعد العودة إلى التمويل الدولي عنصرًا حاسمًا لإعادة إعمار سوريا، التي تعاني من تداعيات أكثر من عقد من الصراع والعقوبات الاقتصادية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر.

يأتي ذلك في ظل تحركات من جانب الحكومة السورية الانتقالية لرفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي، في محاولة لفتح المجال أمام استعادة العلاقات الدولية والوصول إلى الموارد المالية اللازمة لعملية إعادة البناء.

السعودية تعتمد ضوابط جديدة للإقامة في مكة خلال موسم الحج 2025 لضمان أمن وسلامة الحجاج

مع اقتراب انطلاق موسم الحج 2025، أعلنت وزارة السياحة السعودية عن مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة للإقامة في مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال الحجاج وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لأداء المناسك.

وأكدت الوزارة في بيان صدر يوم الأحد، أنه اعتبارًا من 29 أبريل الجاري وحتى نهاية موسم الحج، يُمنع على جميع مرافق الضيافة في مكة تسكين أي أشخاص لا يحملون تصاريح حج نظامية، أو تصاريح دخول معتمدة لأغراض العمل أو السكن.

ويأتي هذا التوجيه بالتنسيق مع الترتيبات المعلنة من وزارة الداخلية التي تهدف إلى الحد من التكدس وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن القرار يستثني فقط حاملي تأشيرات الحج، ويشمل منع دخول أو الإقامة في المدينة المقدسة لكافة القادمين بتأشيرات من أنواع أخرى خلال الفترة المحددة.

وشددت وزارة السياحة على أن مرافق الضيافة، بكافة تصنيفاتها، مطالَبة بالالتزام التام بهذه الإجراءات التنظيمية، والتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ الخطط الأمنية والخدمية المقررة لهذا الموسم، مؤكدة أن مخالفة التعليمات ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المنشآت أو الأفراد غير الملتزمين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية لضمان تنظيم حج آمن ومنظم يخدم راحة وسلامة الحجاج، ويعكس مستوى الجاهزية العالية التي تبذلها المملكة في إدارة هذه المناسبة الدينية الكبرى.