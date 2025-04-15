معلومات عن محطة بنبان بأسوان أكبر محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بأفريقيا

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا من محافظة أسوان حول "بنبان" أكبر محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في أفريقيا.

مشروع بنبان للطاقة الشمسية

وقال المهندس زياد مصطفى، مهندس بمشروع بنبان للطاقة الشمسية إنه يعمل بالمحطة منذ بداية الإنشاءات، والمحطة حوالي 63 ميجاوات، ويتم تحريك اللوائح مع حركة الشمس من الشرق إلى الغرب 180 درجة، كما تم تركيب 200 ألف خلية شمسية.

قدرة محطة بنبان

فيما أوضح محمد حفني حسن، فني كهرباء بمشروع بنبان للطاقة الشمسية، أن المحطة قدرتها 50 ميجا إيه – سي، و63 ميجا دي – سي، حيث تعمل على تحويل الضوء لطاقة كهربائية، ثم تجمعيها لنقل الطاقة من 630 فولت لـ 22 كيلو، ثم إرسالها لشركة الكهرباء وتحويلها لـ 220 أو 500 كيلو وضخها بالشبكة العمومية.

المشروع يحتوي على 1.4 جيجاوات إنتاج للطاقة الكهربائية

وأوضح فني كهرباء بمشروع بنبان، أن المشروع يحتوي على 1.4 جيجاوات إنتاج للطاقة الكهربائية، ويعد من رابع المشروعات على مستوى العالم من حيث القدرة الإنتاجية للطاقة، ويحتوي على 32 قطعة أرض قادرة على إنتاج الطاقة.