"مستقبل وطن المنيا": نسعى لضخ دماء جديدة وتوسيع قاعدة العضوية

عقدت أمانة العضوية بحزب مستقبل وطن المنيا اجتماعها التنظيمي الدوري لشهر أبريل حيث جاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التنظيمية مع أمناء العضوية بالمراكز والأقسام تحت إشراف النائب محمد نشأت العمده آمين المحافظة في حضور وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة و نبيل أبوالمكارم أمين عضوية المحافظة

اجتماع أمانة العضوية ب"مستقبل وطن المنيا"

جاء الإجتماع التنظيمي ، لبحث خطة عمل الأمانة واستراتيجية العمل على مستوى كافة أمانات المحافظة خلال الفترة المقبلة وتسليم كارنيهات العضويات الجديدة والعضوية التنظيمية وذلك في مقر أمانة المحافظة



وتطرق الإجتماع، لمناقشة عدد من الملفات الحزبيه و الخاصة بأمانة العضويه المهمة، وتقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي تشهده أمانة العضويةالمركزية على الصعيدين التنظيمي والسياسي، ومتابعة الإنتهاء من كافة التكليفات السابقة الصادرة من أمانة العضوية المركزية .

من جانبه، أشار وليد عبدالقوي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، للجهود الحسيسة التي تبذلها أمانة العضوية خلال الفترة الماضية و الحالية في تنفيذ التكليفات التنظيمية للأمانة ونمو معدل العضوية بشكل ملحوظ ولائق والانتهاء من كافة العضويات التنظيمية حتي مستوي المركز والقسم والاستعداد للمستويات الباقية وصولاً لمستويات الوحدات الحزبية ، لامتلاك الحزب أكبر هيكل تنظيمي سياسي.



وعبر عبد القوي عن تقديره لجهود أمناء العضوية بالمراكز والاقسام وتحملهم المسؤولية خلال الفترة الماضية وتحفيزهم للقادم

أوضح نبيل أبو المكارم أمين العضوية أهمية العمل الجماعي والمؤسسي كركيزة أساسية لتحقيق النجاح، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق بين أمانة العضويةوكافة الامانات النوعية للحزب بهدف استقطاب و انتقاء وتنوع وتكثيف الأعضاء . وضخ دماء جديده قادرةعلى تحمل المسئولية

مع الاشادة بدور الامانة المركزيةبتيسير سرعة تنفيذ استخراج العضويات الجديده. وتذليل كافة العقبات.

كما قدم المشاركون في الاجتماع مجموعة من المقترحات،و أشادوا بالحراك الأخير في سرعة التنفيذ واستكمال ما بدأوا فيه وضخ دماء جديدة للحزب قادره علي النهوض به ورفع شأنه، الأمر الذي يعكس دور الحزب في تقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية.

FB_IMG_1744729240789

FB_IMG_1744729237732

FB_IMG_1744729232327

FB_IMG_1744729235140

FB_IMG_1744729229608

FB_IMG_1744729226318

FB_IMG_1744729219607

FB_IMG_1744729216249