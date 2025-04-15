ads
الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 19 شخصا في انقلاب سيارة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 19 مواطن في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي، في الوصلة مت بين العياط وطريق أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمبن الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في الوصلة ما بين العياط وطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

 وتبين إصابة 19 مصاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حوادث الطرق في الفيوم محافظة الفيوم طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي مستشفى التأمين الصحي بالفيوم