إصابة 19 شخصا في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 19 مواطن في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي، في الوصلة مت بين العياط وطريق أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمبن الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في الوصلة ما بين العياط وطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

وتبين إصابة 19 مصاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.