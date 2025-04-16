اليوم.. رئيس مجلس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بمحافظة الإسماعيلية

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات بمحافظة الإسماعيلية.

يعقب ذلك، حضور رئيس مجلس الوزراءاحتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق.

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي في "الدلتا الجديدة"

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمُتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي في "الدلتا الجديدة"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طارق عرفة، مدير إدارة الأشغال بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة الأسبوعية للموقف التنفيذي لتوصيل المرافق المختلفة لمشروعات "الدلتا الجديدة"، لاسيما مشروعات الاستصلاح الزراعي؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل به وسرعة التنفيذ، تحقيقًا لمُستهدفات الدولة في هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع "الدلتا الجديدة".

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور ذات الصلة بالموقف التنفيذي لتوصيل مُختلف المرافق لمشروع " الدلتا الجديدة"، والتي من بينها الإجراءات المُتخذة لتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجات مشروعات الدلتا الجديدة بشكلٍ عام، ومشروعات الاستصلاح الزراعي الجاري تنفيذها بشكلٍ خاص.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لسرعة تنفيذ هذا المُشروع الضخم، وكذا توفير مُختلف احتياجاته في إطار خُطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية، وبما يحقق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وتوفير احتياجاته من المحاصيل الزراعية.

