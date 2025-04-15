الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت بمباحثات إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

قالت آية لطفي، موفدة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، والتي استمرت ليومين، وشهدت عددًا من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، بدأ الرئيس جدول أعماله اليوم بلقاء مع الشيخ فهد يوسف الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ثم عقد لقاء ثنائيًا مع ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، واختُتمت اللقاءات باجتماع موسّع ضم وفدي البلدين مع أمير دولة الكويت.

اللقاءات الثلاثة ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت

وأضافت آية، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن اللقاءات الثلاثة ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، خاصة في الجانب الاقتصادي والاستثماري، حيث تم التأكيد على أهمية الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أقوى وأوسع في المستقبل القريب، مشيرةً إلى أن الكويت تُعد من كبار المستثمرين في السوق المصرية، حيث تنتشر استثماراتها في مختلف المحافظات والمجالات، إلا أن الجانبين اتفقا على ضرورة دفع التعاون الاقتصادي نحو مزيد من النمو والتكامل.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأوضحت أن اللقاءات تناولت أيضًا قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، أبرزها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.