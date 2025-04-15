فيلم تسجيلي من قرية محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول.. فيديو

أطلقت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيلمًا تسجيليًا خاصًا بالنجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول، يسلط الضوء على مسقط رأس قائد المنتخب الوطني، قرية نجريج بمحافظة الغربية.

يأتي هذا الفيلم التسجيلي، الذي حمل عنوان «أنا من بلد محمد صلاح»، بعد أيام قليلة من إعلان نادي ليفربول عن تجديد عقد نجمه المصري، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من جماهير كرة القدم حول العالم.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الجمعة الماضي، تجديد عقد محمد صلاح لموسمين إضافيين، ليستمر داخل قلعة أنفيلد للسنة العاشرة على التوالي، وذلك بعد 8 مواسم حافلة بالإنجازات وتحقيق الألقاب وتحطيم الأرقام القياسية.

تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

فيلم تسجيلي يسلط الضوء على مسقط رأس محمد صلاح

واستعرض الفيلم التسجيلي بشكل تفصيلي جوانب مختلفة من الحياة في قرية نجريج، مسلطًا الضوء على البيئة التي نشأ فيها محمد صلاح والعوامل التي ساهمت في تكوين شخصيته الكروية.

وتضمن الفيلم لقطات حية من داخل القرية، مقابلات مع أهاليها وجيرانه، واستعراضًا للمعالم البارزة فيها.

كما خصص الفيلم جزء مهماً لتغطية مركز شباب محمد صلاح الذي افتتح مؤخرًا في القرية بتمويل شخصي من النجم المصري وبعض المساهمين.

وأظهر الفيلم المرافق المتنوعة التي يضمها المركز، والذي يهدف إلى خدمة شباب القرية وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

الدوري الإنجليزي يحتفي بتجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

ويعتبر هذا الفيلم التسجيلي بمثابة احتفاء من الدوري الإنجليزي الممتاز بالدور الذي يلعبه محمد صلاح سفيرًا لبلاده ومصدر إلهام للشباب المصري والعربي.

كما يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به اللاعب على المستوى الدولي، ليس فقط لإنجازاته الكروية داخل الملعب، بل أيضًا لمبادراته المجتمعية خارج المستطيل الأخضر.