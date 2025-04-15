أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء.. إدانة الهجمات على مخيمي زمزم وأبوشوك

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سلطان الجابر يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية مع اليابان

أجرى سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، زيارة عمل إلى طوكيو خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2025، ترأس خلالها وفد الإمارات في الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وشهدت الزيارة، التي جرت بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة اليابانية، إضافة إلى اجتماعات مع ممثلين عن القطاع الخاص، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وخلال الزيارة، التقى الجابر بوزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، حيث أكد الطرفان على قوة العلاقات التي تجمع الإمارات واليابان، وحرصهما على تطويرها ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتناول اللقاء متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

وترأس الجانبان أعمال الاجتماع الوزاري الثاني، بمشاركة فرق العمل المختصة، حيث ناقشوا مخرجات المحاور الرئيسة للشراكة، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة.

كما عقد الجابر اجتماعات ثنائية مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو، وكبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، وعدد من أعضاء البرلمان الياباني.

وتم خلال هذه اللقاءات بحث آفاق التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم مسار النمو المستدام.

الإمارات تدين الهجمات على مخيمي زمزم وأبوشوك وتطالب بحماية فرق الإغاثة في دارفور

أدانت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، بشدة الهجمات المسلحة التي استهدفت مخيمي زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر في إقليم دارفور، والتي طالت كذلك فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والمصابين من المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.

وفي بيان رسمي، استنكرت وزارة الخارجية الإماراتية كافة أشكال العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، مؤكدة أن استهدافهم يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، الذي ينص على ضرورة حماية الطواقم الطبية وفرق الإغاثة والإنقاذ في مناطق النزاع.

وأكد البيان أن العاملين في المجال الإغاثي لا يجوز أن يكونوا أهدافاً في الصراعات، داعياً إلى احترام مهامهم الإنسانية، وضمان سلامتهم أثناء أداء واجبهم في إيصال المساعدات للمتضررين.

كما شددت الوزارة على أن عرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة أمر غير مقبول، ونددت باستخدام العمل الإغاثي كأداة أو ورقة ضغط في النزاعات المسلحة.

ودعت الإمارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضمن عدم استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية، وضرورة مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعيق العمل الإنساني في دارفور.

انطلاق النسخة الثانية من "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة" بمشاركة دولية واسعة

انطلقت في العاصمة الإماراتية فعاليات النسخة الثانية من "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة"، الذي تنظمه دائرة الصحة – أبوظبي تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية"، ويستمر حتى 17 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وشهد الافتتاح حضور ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الذي قام بجولة في أروقة الحدث للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الرعاية الصحية، والتي تقدمها أكثر من 150 جهة عارضة تمثل 90 دولة.

وألقى رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، كلمة افتتاحية رحّب فيها بالمشاركين، مؤكداً أهمية الحدث في دعم الجهود الرامية إلى بناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة.

وتضمنت مراسم الافتتاح عروضاً حية قدّمتها مواهب ثقافية وموسيقية إماراتية، إلى جانب تجارب تفاعلية مزجت بين الأداء الفني والتكنولوجيا، تجسيداً لأهمية تعزيز مفاهيم العافية وجودة الحياة.

وافتتحت فعاليات الحدث بجلسة نقاشية رئيسية تناولت محاور الصحة الدقيقة، ودور الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية في تطوير خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى أهمية مرونة واستمرارية الأنظمة الصحية.

وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات المؤثرة في القطاع الصحي، من بينهم الطبيب والباحث في مجال طب الحياة المديدة بيتر عطية، والحائزة على جائزة نوبل للسلام ورئيسة منظمة غبوي للسلام في إفريقيا ليما غبوي، إلى جانب بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42".

وأكد ولي عهد أبوظبي خلال جولته أهمية "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة" كمنصة عالمية تسلط الضوء على أبرز الحلول الصحية المبتكرة، وتسهم في تعزيز جهود بناء مجتمعات أكثر صحة واستدامة على مستوى العالم.