"إسماعيل" يتفقد انتظام العمل بمستشفى أسوان التخصصي

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة حيث استفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى عن مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

إسماعيل يفاجئ مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة

ووجه محافظ أسوان إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أنه مدرج بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الإستعداد لتطبيقها ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تفقد عدد من أقسام المستشفى حيث أستمع لشرح عن منظومة العمل من الدكتور محمد شتات مدير المستشفى، برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد ، والدكتور أحمد حسن نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية .

المحافظ يوجه بضرورة تقديم الخدمات المختلفة داخل هذا الصرح الطبى بالجودة العالية

ووجه الدكتور إسماعيل كمال لضرورة تقديم الخدمات المختلفة داخل هذا الصرح الطبى بالجودة العالية للمواطنين المترددين عليها ، وخاصة فى ظل ما تمتلكه من جاهزية بكوادر وأطقم للأطباء والتمريض ، وأجهزة طبية ، لتتكامل فى تقديم الخدمة مع مستشفى أسوان الجامعي، ولاسيما لحالات الطوارئ .

وأكد محافظ أسوان على أنه يتم العمل على قدم وساق للتطبيق الفعلى قريباً لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل 11 مستشفى و 112 مركزا طبيا ووحدة صحية ، بعد إدراج محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

فيما أوضح الدكتور محمد شتات بأن مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة تضم 250 سرير ، وتستقبل العديد من الحالات المرضية بأقسام العيادات الخارجية بإجمالى 14 عيادة ، والداخلى والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمي والعلاج الطبيعى والمعمل الإكلينيكى والغسيل الكلوى ، بالإضافة إلى أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والماموجرافى و CARM ، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضانة .

لافتاً إلى المستشفى تنفذ بها العديد من المبادرات مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، ومبادرة صحة المرأة ، والقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز وتنظيم الأسرة والعيادات المسائية، وتضم تخصصات طبية متنوعة للجراحة العامة والأطفال والمسالك البولية والأمراض الباطنية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والعيون والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالجودة العالية .

1000228270

1000228268

1000228267

1000228261

1000228263

1000228265

1000228259