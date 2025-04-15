الرصيد المستقبلي.. منطقة خليج السويس أكبر نقطة عالميا في اندفاعات وتجمعات حركة الرياح

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إن دول العالم باتت الآن تتخذ هذا الطريق مسلكًا لا مفر منه وهو الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لأسباب عديدة، لأنها قليلة الأعطال، وموفرة في الأموال، كما أنها تحافظ على الرصيد المستقبلي للأجيال القادمة من كل ما له علاقة بأمور الحياة والبيئة والطبيعة وعدم تدميرها.

منطقة خليج السويس أكبر نقطة في العالم من حيث اندفاعات وتجمعات حركة الرياح

وأضاف الغنام، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت ضمن الدول التي دُفعت دفعًا في هذا الاتجاه، لأسباب عديدة أبرزها أن الله حباها بميزات نسبية غير موجودة في المناطق الأخرى، ومنها منطقة خليج السويس التي زارها رئيس الوزراء اليوم، وهذه المنطقة أكبر نقطة في العالم من حيث اندفاعات وتجمعات حركة الرياح بشكل ملحوظ للغاية.

دفع عددًا كبيرًا من المستثمرين في هذا المجال أن يطرقوا أبواب مصر

وتابع: الأرقام تتحدث عن كل 10 متر حركة الرياح في الثانية الواحدة، وهذا رقم قياسي دفع عددًا كبيرًا من المستثمرين في هذا المجال أن يطرقوا أبواب مصر بحثًا عن فرص، وبدورها سمحت الدولة المصرية عن فرصة لعدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.

المساحات الشاسعة باتت ممتلئة بعدد كبير من مزارع الرياح

وأوضح مراسل إكسترا نيوز، أن هذه المنطقة بها 885 ألف كيلو على طول الساحل الخاص بقناة السويس، فهذه المساحات الشاسعة باتت ممتلئة بعدد كبير من مزارع الرياح، فضلًا عن أهمية زيارة رئيس الوزراء لهذه المنطقة، فالهدف منها هو توصيل رسالة بأن مصر ستقدم كل الدعم اللازم لكل المستثمرين الذين يحضرون إلى هذه المناطق، وأيضًا الشركات والمستثمرين العرب.