"جبالي" يستقبل نائب رئيس مجلس الدوما الروسي

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، اليوم، الكساندر بابكوف نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية.

علاقات تاريخية راسخة تجمع مصر ورسيا

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع مصر ورسيا، على كافة الأصعدة والمستويات، مُشيدًا بالزخم الإيجابي التي تشهده تلك العلاقات، خاصة في شقها البرلماني.

كما أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس، ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الروسية بما يكفل تبادل الخبرات التشريعية فضلًا عن تنسيق المواقف إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

مواقف روسيا الداعمة لحل الدولتين

وفي هذا الإطار، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بمواقف روسيا الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة، كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على دعم مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا في كافة المجالات والأصعدة.

التعاون البرلماني بين روسيا ومصر

من جانبه، نقل الكساندر بابكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي تحيات نظيره الروسي، مُشيدًا بالتوافق القائم في الرؤى بين رئيسي البلدين إزاء القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك، وخلال اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي على موقف بلاده إزاء دعم قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، كما استعرض سبل تعزيز التعاون البرلماني بين روسيا ومصر بما يكفل توطيد أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين.