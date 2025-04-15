تقارير: زيارة الرئيس السيسي للكويت تكشف مدى الترابط القوي بين البلدين

قالت آية لطفي، مراسلة فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أجرى الكثير من اللقاءات بمقر إقامته بالكويت، حيث هدفت زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت تكمن في التأكيد على العلاقات الثنائية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بجانب الأوضاع الإقليمية في المنطقة.

الزيارة تكشف عن مدى الترابط القوي بين مصر والكويت

وأضافت آية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الزيارة تكشف عن مدى الترابط القوي بين مصر والكويت، كما أنها توضح حرص القيادة السياسية المصرية على أن يكون هناك تعاون واتحاد عربي مثمر، حيث التحديات العالمية الحالية تفوق القدرة الفردية لكل دولة.

وأكدت، أن الرئيس السيسي استقبل في مقر إقامته بالكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأكدا اعتزاز بلادهما، قيادة وشعبًا، بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين، والتطلع إلى الذهاب بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع وتحديدًا على المستوى الاقتصادي والاستثماري.