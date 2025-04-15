ads
الثلاثاء 15 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غرق طفلة وشقيقها بمياه نهر النيل في كفرالشيخ

نزل لينفذها فغرق معها بقرية جماجمون بدسوق

الأهالي لحظة انتشال
الأهالي لحظة انتشال الجثتين بنيل كفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ودع أهالي قرية جماجمون مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، في مشهد مهيب، جثمان شقيقين، طفل وطفلة، بعد أن لقيا مصرعهما غرقاً، قبالة شواطئ النيل المارة بالقرية. 

الطفل نزل لينقذ شقيقته فغرق معها 

وكانت قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قد شهدت مصرع الطفلين الصغيرين غرقًا في نهر النيل، حيث انزلقت قدم الطفلة علياء عزت السيد سالم 10 سنوات في مياه النهر المارة أمام منزل أسرته، وأثناء محاولة شقيقها أحمد 12 سنة، إنقاذها غرق هو الآخر، ونظرًا لعمق المياه وقوة التيار، ولعدم مقدرتهما على السباحة، غرقا، 

وتمكن الأهالي بمساعدة صيادين محليين، من انتشالهما وتم نقلهما إلى مستشفى دسوق العام، وأثناء محاولة الأطباء إسعافهما توفيا متأثرين بإصابتهما.

مدير أمن كفرالشيخ يتلقي بلاغاً بواقعة غرق الطفلين 

كان اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خيري نصار، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقيا إخطارا من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بغرق طفلين في مياه نهر النيل، وأثناء إسعافهما داخل مستشفى دسوق العام توفي الطفلين.

ونتقل على الفور العقيد محمد عبد العزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ والمقدم فؤاد الفقي رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وتبينت وفاة الطفلين حيث توفيت الطفلة وتدعى علياء عزت قاسم، وشقيقها الأكبر أحمد ليجري إيداعهما مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدابت الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، حيث تبين وفاتها متأثرين بأسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية، وصرحت النيابة بالدفن، حيث تم تشييع الجنازة. 

محافظة كفر الشيخ مدير أمن كفرالشيخ مشرحة مستشفى دسوق العام غرق طفلين بنهر النيل بكفرالشيخ مصرع طفلين بنهر النيل بقرية جماجمون بدسوق