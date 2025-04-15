المحامون يمتنعون عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها

امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء، عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وجاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

مدة عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها

وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم وحتى 17 أبريل الجاري.

وقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.

علام يتابع تنفيذ قرارات النقابة العامة

ومن جانبه تابع نقيب المحامين، عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.