محافظ الأقصر يناقش آليات تفعيل مشروع المرونة الحضرية مع وفد "التنمية المحلية"

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة دكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية، لبحث آليات تفعيل مشروع المرونة الحضرية بمدن المحافظة، والذى يشتمل على أبعاد التخطيط الحضري والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف.

الاجتماع

جاء ذلك في ضوء التعاون الجاري ما بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي، لدعم استدامة المدن بالمحافظات المصرية، ووفقاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بوضع خطة مشتركة مع البنك الدولى لتحقيق المرونة العمرانية ضمن مخطط مشروعات التغير المناخى بالأقصر.

وضم الوفد، كلًا من الخبراء ديفيد دودمان وصوفيا باجليارين ونيما حسن من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية الهولندي، والمهندس مجدي زهران مسؤل تنمية حضرية بالبنك الدولي، والدكتور سامى عفيفي والدكتورة مروة خليفة أساتذة التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، والدكتور مهاب الرفاعى بهندسة جامعة عين شمس ونخبة من خبراء التنمية المستدامة بوزارة التنمية المحلية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية، أن محافظة الأقصر تعد المحافظة الثانية بعد محافظة الإسكندرية ضمن مبادرة المدن المصرية المستدامة وتنفيذاً لمشروعات التغير المناخي والمرونة الحضرية، حيث تُعد المدينة نموذجًا مثالياً لتنفيذ التدخلات الخاصة بالتكيف مع تغيرات المناخ، نظراَ لمقوماتها التي تدعم قدرتها على التكيف مع التحديات البيئية التي تواجهها المدن التراثية، خاصةً في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار الهلباوي، إلى أن المشروع يستهدف تحديد أنواع استثمارات التخفيف والتكيف والمرونة المطلوبة في الأقصر، وكيفية انسجامها مع السياق الحضرى والاستراتيجيات والخطط الحالية، إلى جانب التحليل الشامل للخطط الاستراتيجية وسياسات المناخ الحالية، وكذلك ضرورة فهم آثر عدم القيام بهذه الاستثمارات وكيف يمكن للمدينة الأستفادة من تنفيذها.

"عمارة" يبحث تدخلات المرونة الحضرية الممكن تنفيذها بالأقصر

ومن جانبه، استعرض المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أهم تدخلات المرونة الحضرية الممكن تنفيذها بالأقصر والتي كان في مقدمتها تشغيل مصنع تدوير المخلفات وإنارة الكورنيش بالطاقة الشمسية وتطوير أعمال محطة المعالجة الثلاثية بالحبيل لإستخدامها في زراعة الأشجار الخشبية، مؤكداً على ضرورة أن تكون تدخلات المرونة الحضرية واقعية يسهل تنفيذها بشكل فعلى وفقاً للإمكانات المتاحة وتلبى إحتياجات حقيقية وتستهدف التخفيف من مشكلات التغير المناخى المؤثرة بالأقصر.

حضر اللقاء، كلًا من اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة هناء العربى مكتب فني محافظ الأقصر، ومحسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث، وياسر محمد مدير التخطيط والمتابعة ومحمد مهدى مدير الأستثمار، محمد رضوان مدير إدارة شئون البيئة ومهندسة مارى روحى مدير إدارة المشروعات، والمهندسة سلوى أحمد التخطيط العمرانى والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية.

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