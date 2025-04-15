محافظ المنوفية يترأس لجنة اختيار مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التعليم

ترأس اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم وذلك من خلال اختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة ، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مدير مديرية التنظيم والإدارة ، المستشار القانوني ، الأمانة الفنية بإدارة الموارد البشرية بالمحافظة.



محافظ المنوفية: نسعى للارتقاء بالمستوى الوظيفي

وأشار محافظ المنوفية الي أنه تم إجراء مقابلات شخصية لعدد من المتقدمين لشغل الوظيفة المشار اليها ، وأن اللجنة قامت بفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وطبقاً للمعايير والشروط المنظمة لشغل تلك الوظائف ، مضيفاً أن اللجنة قد ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للجهاز الإداري بالمحافظة وذلك من خلال الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة.

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