رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثامن لقسم جراحة العظام والإصابات

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لقسم جراحة العظام والإصابات، حول الجديد في جراحات العظام التخصصية، بمشاركة نخبة من العلماء والأطباء والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية، لمناقشة أحدث الطرق الجراحية والعلاجية في التخصصات الدقيقة بمجال العظام

ويقام المؤتمر تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشرقاوي، رئيس قسم جراحة العظام ورئيس المؤتمر، ويشارك في تنظيمه عدد من أساتذة القسم، منهم: الدكتور حسام أبو بيه سكرتير عام المؤتمر، الدكتور مصطفى فايز رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور محمد مصطفى قطب رئيس اللجنة العلمية، إلى جانب رؤساء شرف المؤتمر: الدكتور جلال زكي، الدكتور عبد الخالق حافظ، والدكتور عصام الشريف، والدكتور ماهر العسال.

المنشاوي: دعمنا المستشفيات الجامعية بـ101 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين لشراء مستلزمات طبية

شهد افتتاح المؤتمر حضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات والطوارئ، والأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة، وعدد من وكلاء كلية الطب وأساتذة جراحة العظام من الجامعات المختلفة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته البالغة بانعقاد هذا المؤتمر الطبي والعلمي المهم، والذي يمثل منصة متميزة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية في أحد أدق التخصصات الطبية. وأشاد سيادته بالدور الرائد الذي يقوم به قسم جراحة العظام والإصابات في جامعة أسيوط، سواء في مجال التعليم الطبي أو في تقديم خدمات علاجية متقدمة ذات جودة عالية.

رئيس جامعه اسيوط: مستشفى الإصابات والطوارئ أصبحت نموذجاً يُحتذى به

وأكد رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة أسيوط، وعلى رأسها مستشفى الإصابات والطوارئ، أصبحت نموذجاً يُحتذى به في تقديم الخدمات الطبية، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية من مختلف أنحاء الجمهورية. وأضاف أن هذا الإقبال الكبير يتطلب تضافر جهود جميع العاملين في المنظومة الطبية الجامعية لضمان استمرار الجودة والكفاءة.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم مستشفياتها، مشيراً إلى أنه تم توفير دعم بقيمة 101 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين لشراء مستلزمات ومستهلكات طبية، إلى جانب إنفاق أكثر من 850 مليون جنيه على أعمال الإنشاءات والتجهيزات بمستشفى الإصابات والطوارئ، مؤكداً أن الجامعة ستواصل دعمها المستمر للارتقاء بالخدمات الطبية والتعليمية.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تسهم في صقل مهارات شباب الأطباء وتبادل الخبرات مع الأساتذة المتخصصين. وأشاد بتميز قسم جراحة العظام الذي يمثل أحد أعمدة كلية الطب، لما يضمه من كفاءات علمية وعملية وما يقدمه من خدمات متميزة، مثمناً الدور الكبير الذي لعبه القسم في إنشاء مستشفى الإصابات والطوارئ، وعلى رأسهم الدكتور أسامة فاروق، المدير السابق للمستشفى.

كما استعرض الدكتور محمد الشرقاوي، رئيس قسم جراحة العظام، أبرز الإحصائيات التي تعكس حجم النشاط بالقسم، مشيراً إلى استقبال 54 ألف مريض بالعيادات الخارجية خلال عام 2024، وإجراء 5700 عملية جراحية، إلى جانب استقبال 32 ألف مريض في قسم الحوادث، منهم 12 ألف مريض تم حجزهم، وبلغ عدد العمليات الجراحية 8900 عملية، 70% منها في تخصص العظام والكسور. كما أشار إلى تميز القسم في مجال البحث العلمي، بنشر 64 بحثاً علمياً في مجلات دولية مرموقة ضمن تصنيفي Q1 و Q2، مما جعله يحتل المركز الأول بين أقسام كلية الطب.

وفي كلمته، توجه الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بالشكر لإدارة الجامعة وقسم العظام على دورهم الحيوي في إنشاء وحدات الإصابات، والمساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطوير أداء مستشفيات وزارة الصحة في استقبال حالات العظام وإجراء جراحات تخصصية لم تكن متوفرة سابقاً.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر يمتد على مدار يومي 15 و16 أبريل بجامعة أسيوط، ويواصل فعالياته في مدينة الغردقة خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 3 مايو، من خلال 13 جلسة علمية متخصصة في مناظير الركبة والكتف والكاحل، العمود الفقري، جراحات الأطفال، الميكروسكوبية، الإصابات، والذكاء الاصطناعي في جراحة العظام، بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية المصرية لجراحة العظام.