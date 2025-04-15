مصر تستعد لاستضافة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" بمشاركة 67 دولة

يواصل الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، استعداداته النهائية لاستضافة منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج"، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 20 أبريل الجاري، على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

الدول المشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

وتشهد بطولة الدوري العالمي للكاراتيه مشاركة 67 دولة و384 لاعباً ولاعبة، حول العالم من الكاراتيه، بينهم 26 لاعباً ولاعبة يمثلون المنتخب المصري.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن.

تفاصيل الدوري العالمي للكاراتيه

كما تمنح بطولة الدوري العالمي للكاراتيه نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي للكاراتيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.

يذكر أن مصر سبق واستضافت بنجاح منافسات الدوري العالمي للكاراتيه في يناير 2023، على نفس الصالة المغطاة باستاد القاهرة، لتؤكد مجدداً جاهزيتها لتنظيم كبرى البطولات الدولية والقارية في مختلف الرياضات.

محمد الدهراوي يحتفظ برئاسة الاتحاد المصري للكاراتيه

فاز محمد الدهراوى برئاسة الاتحاد المصري للكاراتية باكتساح بعد إجراء الانتخابات التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي لاختيار مجلس إدارة جديد يدير شئون الاتحاد المصري للكاراتيه خلال الدروة الانتخابية من 2024 حتى 2028.

وحصدت قائمة محمد الدهراوى 164 صوتا فيما حصلت قائمة منافسه محمد مصيلحى 78 صوت فقط وكان هناك 42 صوتا باطلا.

تضم الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكاراتيه 246 هيئة يحق لها التصويت في انتخابات الاتحاد المصري للكاراتيه.

وتضم قائمة محمد الدهراوى كلا من : سيد نصر على منصب نائب الرئيس، ويتواجد في القائمة على منصب العضوية كلا من عصام الدين عبدالرؤوف وسامح الشبراوي ومحمد سعد وأمين الزعبلاوي وخليفة السيد عبدالله وأحمد عزت مبروك.

كما ضمت القائمة أعضاء احتياطيين وهم رجب حسن، حسام موسى، أحمد زكريا، أحمد عبد الله

جدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.