ضبط 280 طن أسماك مملحة وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر وأرمنت.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة استعدادًا لاستقبال احتفالات أعياد شم النسيم والربيع، وذلك في ظل التوجيهات الصادرة من المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الدور الرقابي على الأسواق والمخابز، وإحكام الرقابة على أرض الواقع على المحلات التجارية، للتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين، وكذلك التأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين.

مضبوطات التموين

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم شن حملة تموينية بدائرة المحافظة، أسفرت عن ضبط صاحب محل أسماك مملحة بناحية شارع دندرة متفرع من شارع سوق مدرسة الصنايع - بندر الأقصر، لحيازته أسماك مملحة وفسيخ غير صالحة للاستهلاك ومتغيرة فى خواصها الطبيعية، بناءًا على تقرير مفتش الأغذية والمضبوطات بإجمالي وزن ربع طن أسماك مملحة وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف مختار، أنه تم تحرير عدد عدد ٤ محضر عدم إعلان عن الأسعار محلات عامة، وفى مجال المخابز البلدية تم تحرير مخالفات لعدد ٢ أنتاج خبز ناقص الوزن، وآخر لأنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز بالإضافة إلى مخبز لعدم وجود سجل الزيارات بالمخبز وقت التفتيش.

بيطرى الأقصر يضبط ٣٠ كيلو أسماك مملحة بأرمنت قبل تداولها بالأسواق

وفي سياق متصل، صرح الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مركزأرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري، وشرطة المسطحات والبيئة وإدارتي التموين والصحة بأرمنت، وذلك للتفتيش على محال بيع السلع الغذائية، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بتشديد الرقابة على المحال التجارية والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين، لضمان جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأضاف لطفي، أن أعمال الحملة، أسفرت عن ضبط 30 كيلو أسماك مملحة متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كبده وسجق متغير الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي,

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم التحفظ على الأحراز المضبوطة بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري بالأقصر وجاري العرض وإخطار النيابة العامة.

مضبوطات أرمنت (7)

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مضبوطات أرمنت (8)

مضبوطات الأقصر (9)

مضبوطات الأقصر (8)

مضبوطات الأقصر (7)

مضبوطات الأقصر (6)

مضبوطات الأقصر (5)

مضبوطات الأقصر (4)

مضبوطات الأقصر (3)

مضبوطات الأقصر (2)