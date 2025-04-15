بدء موسم حصاد القمح بكفرالشيخ بحضور محافظ الإقليم

شهد ، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، بدء موسم حصاد القمح للعام الزراعي 2025 من أحد الحقول بمركز البرلس، وسط فرحة المزارعين الذين استقبلوا المحافظ بالزغاريد من الحقول، تعبيرًا عن سعادتهم للاهتمام المتواصل من الدولة بطلباتهم واحتياجاتهم.

محافظ كفرالشيخ : 235 ألف فدان سنابل ذهبية تزين حقول المحافظة

أوضح محافظ كفرالشيخ خلال تفقده أعمال الحصاد، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 235 ألفا و 519 فداناً، بزيادة تقدر بـ 32 ألف فدان عن العام الماضي، من إجمالي 552 ألفا و260 فدانا هي المساحة الزراعية بالمحافظة، يمثل القمح نسبة 42.6%؜ من المساحة المنزرعة بمحافظة كفرالشيخ، وهو ما يعكس الجهد المبذول لتحسين إنتاجية الأرض ودعم المزارعين وتعزيز الرقعة المنزرعة بمحصول استراتيجي يمثل الأمن الغذائي لمصر.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن موسم الحصاد سيستمر حتى 20 مايو المقبل، على أن يمتد حتى الأول من يونيو القادم للزراعات المتأخرة، مع تكثيف المتابعة الميدانية وتوفير كل التسهيلات اللازمة للمزارعين.

شدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تحسين الخدمات الزراعية ورفع كفاءة البنية التحتية في القرى تحقيقًا للتنمية الشاملة التي تبدأ من دعم الفلاح في أرضه، مشيدًا بما يبذله المزارعون من جهد طوال العام لتوفير الغذاء من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المتنوعة.

محافظ كفرالشيخ دعم الفلاحين رسالة وطنية

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن دعم الفلاحين أولوية ورسالة وطنية، سواء من خلال توفير التقاوي والأسمدة الجيدة أو تبني سياسات تسويقية مناسبة، إلى جانب التيسير عليهم في توريد المحصول واستلام مستحقاتهم المالية في أسرع وقت.

وفي ختام جولته، توجه محافظ كفرالشيخ بالشكر إلى جموع المزارعين على دورهم الوطني والإنساني في خدمة وطنهم، قائلًا: «أنتم الأمل.. وأنتم الحصن الحقيقي لأمن مصر الغذائي.. وسنظل داعمين لكم بكل ما نملك من إمكانيات».

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب، حاتم صبري مدير عام المراقبة العامة للتعاونيات، والدكتور رمضان أبوجاموس مدير إدارة بلطيم الزراعية، وعدد من القيادات التنفيذية.