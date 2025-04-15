رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماعي مجلسي كليتي التربية وطب الأسنان

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اجتماعي مجلسي كليتي التربية، وطب الأسنان بحضور الدكتور سيد عبد العظيم، عميد كلية التربية ، والدكتور ياسر فتحي حسين عميد كلية طب الأسنان، بمقر الكليتين بحضور الوكلاء، ورؤساء الأقسام، ومديري وحدة ضمان الجودة والاعتماد ، لاختيار مرشحي الكليتين في اللجنة المختصة باختيار عمداء الكليات، ومتابعة سير العملية التعليمية وتفعيل خطط التطوير الأكاديمي والإداري داخل الكليات.

رئيس جامعة المنيا يؤكد أهمية الارتقاء بالبحث العلمي

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، أهمية الارتقاء بمستوى البحث العلمي، وتطبيق التحول الرقمي، وتفعيل منظومة الجودة والاعتماد الأكاديمي، كما شدد على ضرورة استحداث برامج تعليمية جديدة تكون أكثر جذبًا للطلاب، وتواكب تطورات العصر واحتياجات سوق العمل.

وأضاف، أن جامعة المنيا تمضي بخطى واثقة نحو التحول إلى جامعة ذكية خضراء ومستدامة، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة.

واستعرض رئيس الجامعة ، الرؤية المستقبلية لتطوير البنية التحتية والبحثية والأكاديمية بمختلف الكليات، مؤكدًا على ضرورة سرعة التقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي ، لرفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحقيق التميز المؤسسي.

وأوضح الدكتور فرحات بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحرم الجامعي، تشمل في مرحلتها الأولى تطوير 80 قاعة دراسية وتحويلها إلى "قاعات ذكية"، على أن تشمل المرحلة التالية 160 قاعة أخرى، بما يتوافق مع معايير جامعات الجيل الرابع.

وأشار إلى أن الجامعة تواصل تطوير مستشفى طب الأسنان لتقديم خدمات طبية متميزة للطلاب والمجتمع، لتعزيز البنية التحتية للمستشفى وتوفير أحدث التقنيات الطبية، بما يساهم في تحسين جودة التعليم الطبي وتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى".

وأعلن الدكتور "فرحات" عن استعداد الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي عام 2026، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائها، حيث ستنظم كل كلية احتفالية خاصة بها، على أن تختتم الجامعة هذه المناسبة بإقامة احتفالية كبرى بحضور لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة، تعكس ما وصلت إليه جامعة المنيا من تطور وتميز.

ومن جانبه أشاد الدكتور سيد عبد العظيم عميد كلية التربية، خلال الاجتماع، بما تشهده جامعة المنيا من تطور ملموس خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد زيادة أعداد الطلاب الوافدين، أو إدراج الجامعة في التصنيفات الدولية والعالمية، إلى جانب ما تحقق من تحسين الوضع المادي للعاملين بالجامعة.

وأوضح عميد الكلية، أن كلية التربية تعمل ضمن منظومة متكاملة، تسعى لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، موجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس والعاملين على نجاح العملية الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الدكتور ياسر فتحي حسين، عميد كلية طب الأسنان، على حرص الكلية على تطوير برامجها التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية الدولية.

مشيراََ إلى أن الكلية تسعى إلى تحقيق التميز في مجالات طب الأسنان المختلفة، من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية تتماشى مع المعايير العالمية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

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